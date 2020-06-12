Надежда Ермакова может возглавить «Белгазпромбанк»

Председателем правления «Белгазпромбанка» может стать Надежда Ермакова, которая в 2011—2014 годах возглавляла Национальный банк.

Эту информацию БелаПАН подтвердили два представителя коммерческого банка, которые не связаны друг с другом.

В пресс-службе «Белгазпромбанка» отказались от комментариев и сообщили, что «на текущий момент вся коммуникация будет осуществляться через новостную ленту банка».

Более двадцати лет подряд «Белгазпромбанк» возглавляя Виктор Бабарико. Он покинул эту должность незадолго до выдвижения своей кандидатуры в президенты Беларуси.

Надежда Ермакова родилась 19 апреля 1953 года в деревне Розульмов Хотимского района Могилевской области. Окончила Белорусский государственный институт народного хозяйства. В советское время работала на разных должностях в системе Госбанка, в 1984—1994 годах — заместитель председателя, заведующая финансовым отделом Шкловского райисполкома. В 1996—2011 годах — заместитель председателя, а затем до 2011 года — глава «Беларусбанка». В 2011—2014 годах руководила Национальным банкам, с 2015 годах работала в наблюдательных советах «Банка БелВЭБ» и «БСБ Банка».