Фотофакт. На трассе под Минском сильный ветер опрокинул легковушку с прицепом

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Дорожно-транспортное происшествие в Минском районе произошло накануне вечером в Минском районе на 21-м километре трассы Минск — Молодечно — Нарочь.

По информации очевидца, который ехал за легковушкой, «Хонда» с прицепом начала вилять во время движения, и ему показалось, что водитель пьян.

На самом же деле причиной сему стал сильный ветер, раскачавший прицеп — машина врезалась в придорожный парапет и опрокинулась, пишет МЛЫН.BY.

К счастью, все обошлось без травмированных.

Ранее сообщалось о последствиях стихии, которая пронеслась по некоторым регионам страны
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Тэги: ДТП сильный ветер Город: Минск

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