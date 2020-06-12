Фотофакт. На трассе под Минском сильный ветер опрокинул легковушку с прицепом

Дорожно-транспортное происшествие в Минском районе произошло накануне вечером в Минском районе на 21-м километре трассы Минск — Молодечно — Нарочь.

По информации очевидца, который ехал за легковушкой, «Хонда» с прицепом начала вилять во время движения, и ему показалось, что водитель пьян.

На самом же деле причиной сему стал сильный ветер, раскачавший прицеп — машина врезалась в придорожный парапет и опрокинулась, пишет МЛЫН.BY .

К счастью, все обошлось без травмированных.

Ранее сообщалось о последствиях стихии, которая пронеслась по некоторым регионам страны.