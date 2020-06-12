На субботу объявлен оранжевый уровень опасности

В субботу, 13 июня, Беларусь будет штормить — Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях.

Как сообщают синоптики, в некоторых регионах страны ожидаются грозы. Днем в некоторых местах — усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.

Ранее сообщалось, что на трассе под Минском сильный ветер опрокинул легковушку с прицепом, а в целом ряде районов упавшие деревья повредили припаркованные автомобили.

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение. Спасатели при порывистом ветре советуют: