На субботу объявлен оранжевый уровень опасности
В субботу, 13 июня, Беларусь будет штормить — Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях.
Как сообщают синоптики, в некоторых регионах страны ожидаются грозы. Днем в некоторых местах — усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.
Ранее сообщалось, что на трассе под Минском сильный ветер опрокинул легковушку с прицепом, а в целом ряде районов упавшие деревья повредили припаркованные автомобили.
Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение. Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).