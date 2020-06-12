Лукашенко считает, что загородные участки «копейки сегодня стоит»

Александр Лукашенко поручил проработать вопрос об упрощении покупки белорусами загородных земельных участков. Об этом он заявил 12 июня в Полоцке во время совещания по вопросам ЖКХ.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Как сообщила пресс-служба президента, Лукашенко отметил, что в Беларуси хватает живописных мест, где можно приобрести небольшие участки, в том числе в деревнях, на хуторах, для ведения приусадебного хозяйства, выезда за город с семьей. По его мнению, «ценность таких участков особенно повысилась в нынешней непростой эпидемиологической ситуации».

«Хочу обратиться к белорусам, чтобы они не потеряли эту возможность приобрести в деревне, на отдаленном хуторе клочок земли, восстановить дом, который там брошен, или построить небольшую “будку”, как в народе говорят, чтобы в выходные туда приехать, стариков отвезти на какое-то время, как сейчас, во время пандемии», — сказал Лукашенко.

«Не отказывайтесь от приусадебных участков, где вы сами родились, жили. А если есть брошенные — купите их. Это же копейки сегодня стоит. Завтра вы можете озолотиться этими участками», — продолжил Лукашенко.

По его словам, участки уже покупают граждане соседних стран, к примеру, России и Украины.

Глава государства поручил «ответственным должностным лицам проработать вопрос об упрощении условий для приобретения участков за пределами городов для тех белорусов, кто хочет вложить в это средства».

«Необходимо сделать так, чтобы решение принималось без лишних проволочек на местах. Заплатил деньги — получил документ на владение землей», — заметил Лукашенко.