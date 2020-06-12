Цепкало обвинил власти в попытке давления на оппонентов Лукашенко

События, которые происходят вокруг участников избирательной кампании, претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало расценивает как «попытку давления». Об этом говорится в комментарии для СМИ, распространенном его пресс-службой.

«Но мы справимся и будем идти дальше, поскольку видим, как много прекрасных людей, настоящих граждан и патриотов в нас верят», — добавил Цепкало.

«Все знают, что вчера, уже даже сегодня за полночь, прошли обыски в ряде компаний и у отдельных лиц, — отметил он. — Задерживаются по каким-то основаниям члены инициативных групп в Минске и больших городах. Некоторые отменяют свои пикеты. Мы, моя команда, продолжили работать в штатном режиме, пикеты выставляются везде, лично я посетил, как и планировал, пикет в Борисове, где состоялась часовая встреча с борисовчанами, которым мы очень благодарны за подписи и поддержку».

Цепкало призвал граждан Беларуси задуматься о происходящем. «Вас же, соотечественников, я прошу задуматься только об одном: мы, претенденты на высший пост, жили и работали в этой стране, и все у нас было хорошо, никаких вопросов со стороны органов или проблем с законом не возникало, но как только мы решили предложить альтернативные пути развития Беларуси и поучаствовать в президентских выборах, так сразу нашлись коробки с "компроматом" и вопросы со стороны правоохранителей. Вот такое совпадение! По-моему, все ясно без комментариев», — подчеркнул участник избирательной кампании.

Он выразил поддержку всем претендентам на пост президента. «Надеюсь, что все дойдут до стадии регистрации, — сказал Цепкало. — Через тернии к звездам: мы все должны собраться и сделать все законное и возможное в рамках Конституции, чтобы вернуть власть народу. Вот поэтому нам нужен новый курс, новые молодые лица, чтобы навсегда покончить с Беларусью мрачного прошлого и построить Беларусь светлого будущего!»

Утром 11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка», который около 20 лет возглавлял претендент на пост президента Виктор Бабарико, а также в ряде других компаний прошли обыски.Утром 12 июня стало известно о задержании в Могилеве и Гомеле членов избирательного штаба Бабарико Владимира Дударева и Сергея Кармызова.

Еще один претендент на поста президента — Светлана Тихановская — призвала координаторов и членов своей инициативной группы 12—14 июня не собирать подписи в Минске и областных центрах. В настоящее время задержанными остаются более 10 членов инициативной группы Тихановской, включая ее мужа Сергея.