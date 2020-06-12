Лукашенко назвал Бабарико негодяем, но хочет, чтобы он «попал на выборы»

По делу о неуплате налогов и об отмывании денежных средств задержано примерно 15 человек. Об этом 12 июня в Полоцке заявил Александр Лукашенко.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Дело расследует Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. 11 июня обыски прошли в головном офисе «Белгазпромбанка», а также в офисах компаний «ПриватЛизинг», «Кентавр» и «Кампари». Три последние являются клиентами и партнерами «Белгазпромбанка».

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, выдвигающийся кандидатом в президенты, расценил дело в отношении этих компаний как политическое давление на него.

Как отметил Лукашенко, «сейчас в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».

«Что меня поразило: этот негодяй (имеется в виду Бабарико. — ред.), иначе не назову: я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет, это они там..., — сказал Лукашенко. — Слушайте, они все (руководители компаний, где прошли обыски. — ред.) были не только у него заместителями (в банке. — ред.). Это одна шайка-лейка. Мы это видим с 2016 года. Мы это видели. Зачем же ты на них валишь сегодня. Ты был руководителем, они у тебя заместителями. И всё, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет».

По словам Лукашенко, есть информация, что именно Бабарико «образовал эти структурные прокладки типа “ПриватЛизинга”».

«Работали по этому банку и по ним с 2016 года. Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне... — продолжил рассказ Лукашенко. — Но иностранцы информацию нам (с 2016 года мы просили) предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия. Поэтому появились вопросы».

Лукашенко предложил задать Бабарико вопрос, почему он пошел в президенты.

«Когда рыльце в пушку, не лезь туда. Потому что тебя измочалит сам народ. Чего полез — потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет», — заявил официальный лидер.

Лукашенко заявил, что ему сейчас «эта ситуация невыгодна, но негодяев надо было пресекать, потому что начали прятать концы в воду».

Глава государства рассказал, что «когда его (Бабарико. — ред.) сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли 14 тысяч долларов, потом еще 600 или 800 тысяч. Там слитки золота, картины, всё принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они всё рассказывают. Поэтому ему придется это всё рассказать».

«И я хочу, чтобы он попал на выборы, — заявил Лукашенко. — Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой лукашенковской диктатуре он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался... Это всё надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем».

Лукашенко заявил, что по результатам расследования будет приглашен Интерпол и зарубежные специалисты, чтобы они проанализировали документы.

«Россиян, американцев, европейцев, и отдам им документы. И пусть они сделают выводы на соответствие действий правоохранительных органов нашим законам. И будут отвечать по закону. Надо — сядут. Перед законом все равны», — сказал официальный лидер.

«Вы не думайте, что там со стороны Лукашенко какой-то накат. Никакого наката нет. Мне это сейчас и не нужно было», — цитирует президента его пресс-служба.