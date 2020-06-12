Посол России Мезенцев высказался об обыске в «Белгазпромбанке»

Дипломат пообщался с журналистами 12 июня на фотовыставке под открытым небом «Россия — от Калининграда до Владивостока», размещенной на площади Свободы в Минске по случаю Дня России, который отмечается сегодня.

«Я абсолютно убежден в том, что правоохранители в любой стране, поступая так или иначе, всегда имеют к этому определенные основания. Так или иначе, нам надо ждать тех обоснованных оценок официальных представителей того или иного правоохранительного ведомства, а не гадать на кофейной гуще и не достраивать те схемы, которые нас только делают слабее», — так прокомментировал посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев ситуацию с обысками в «Белгазпромбанке».

Обыски в головном офисе «Белгазпромбанка», который около 20 лет возглавлял нынешний претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико, прошли утром 11 июня. Как сообщил пресс-секретарь Комитета госконтроля Кирилл Данилов, обыски проводились в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.

Российские акционеры ОАО «Белгазпромбанк» — «Газпром» и «Банк ГПБ» — выразили «полную поддержку» своего дочернего белорусского банка и заявили о готовности в координации с Национальным банком Беларуси способствовать разрешению сложившейся ситуации.