В ЕС только Польша и Швеция еще не прошли пик эпидемии коронавируса

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Карантин смог снизить уровень эпидемии на 80%, выяснили в ЕС.

Соответствующие данные опубликовал Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), передает RMF24 в пятницу, 12 июня.

Отчет ECDC охватывает период с 31 декабря по 9 июня и указывает, что в европейских странах благодаря ограничениям удалось снизить уровень инфекции на 80% по сравнению с пиком пандемии.

В среднем по странам ЕС, Европейской экономической зоне и Великобритании пик пришелся на 9 апреля. Тем не менее, не везде ситуация одинаковая: и в Польше, и Швеции число случаев в 14-дневном выражении все время растет.

Отмечается, что заболеваемость COVID-19 в Польше и Швеции находится на самом высоком уровне с начала пандемии в этих странах. В случае Швеции эксперты ЕС подчеркивают, что объяснением может быть увеличение количества проведенных тестов.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: пандемия коронавирус COVID-19

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