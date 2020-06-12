В отделе полиции на Урале нашли тело задержанного

В отделе МВД города Ивдель Свердловской области нашли тело задержанного. В ведомстве считают, что погибший совершил суицид.

Погибший оказался местным жителем 1996 года рождения, которого, как утверждают в полиции, задержали днем 10 июня за мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП) и доставили в дежурную часть.

Вечером мужчина сказал, что почувствовал себя плохо и попросил вызвать ему скорую помощь. Врачи осмотрели задержанного в районной больнице, но отказались его госпитализировать и вернули в районный отдел.

В полиции мужчина попросил остаться в фойе здания, так как было поздно и общественный транспорт в его деревню в это время уже не ходил.

«В 05:00 гражданин отправился в туалет на третьем этаже, но поскольку обратно не вернулся, дежурный отправился узнать, что случилось, и вскоре нашел его на лестничном пролете рядом с чердачным помещением без признаков жизни», — сообщают в УМВД.

Там предполагают, что причиной такого поступка стало то, что 11 июня он должен был явиться в суд в качестве обвиняемого по делу об угрозе убийством бывшей сожительнице.