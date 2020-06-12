Фотофакт. Пострадавшего с ожогами половины тела доставили в Минск на вертолете

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В Минск при помощи санитарной авиации доставили пострадавшего во время взрыва на электроподстанции в Гродненском районе мужчину, сообщили в Минздраве.

Источник: Минздрав

Сотрудник подстанции получил ожоги 50 % тела, и ему потребовалась помощь специалистов Республиканского ожогового центра, который базируется на базе БСМП в Минске.

Инцидент произошел днем 11 июня в агрогородке Гожа. По предварительной версии, произошли утечка водорода и разрушение части здания.
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Тэги: санитарная авиация вертолет МЧС ожог Минздрав Город: Минск

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