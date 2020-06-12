СК завершил расследование дела продавца с 479 эпизодами

Фрунзенским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о присвоении имущества в особо крупном размере.

По сообщению столичного УСК, с марта 2018 года по март 2020 года 24-летний продавец завладел имуществом юрлица на общую сумму более 250 тысяч рублей.

У обвиняемого в должностные обязанности входило обслуживание клиентов, а именно оформление сим-карт и продажа мобильных телефонов, а также аксессуаров к ним. При подключении услуг мобильной связи граждане предоставляли ему паспорта, данные которых он вносил в электронную базу, содержащую сведения о всех клиентах оператора.

Изначально, при обращении граждан в салон связи он оформлял два договора, один из которых являлся оригинальным, а второй — фиктивным, так как в нем содержалась ложная информация о приобретении клиентами в рассрочку мобильного телефона и подключении второй сим-карты. Стоит отметить, что вышеуказанные фиктивные договоры заключались без ведома покупателей, при этом подписывали они их самостоятельно, не читая содержимое.

Продолжая свою противоправную деятельность, обвиняемый стал пользоваться данными клиентской базы. Он самостоятельно вносил данные граждан в договоры на предоставление услуг связи и оформление телефонов в рассрочку, после чего подписывал их и отправлял в архив сотового оператора, оставляя себе копии.

Более 470 мобильных телефонов продавец присвоил и продал посредством объявлений по заниженной цене.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.