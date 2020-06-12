Два человека погибли на минских водоемах за сутки

Инциденты произошли днем и вечером 11 июня на водоемах вблизы улиц Горецкого и Калиновского.

По информации СК, 24-летняя девушка и еще двое мужчин находились вблизи водоема на улице Горецкого и распивали спиртные напитки. Подплыв к середине водоема, она стала тонуть. Спасти ее не удалось.

В водоеме, расположенном вблизи улицы Калиновского, утонул 46-летний мужчина. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он шел вдоль берега. В какой-то момент мужчина оступился и скатился с крутого склона в воду. Спасти его не удалось.