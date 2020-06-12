«Снимайте обвинения с моих друзей — это мои деньги». Бабарико дает срочный стрим

/ Экономика
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Прямой эфир Виктора Бабарико начался раньше анонсированного из-за опасения новых задержаний, в том числе самого претендента на пост президента.

Комментируя заявление председателя КГК Ивана Тертеля о наличии доказательств причастности экс-главы «Белгазпромбанка» к противоправной деятельности, Бабарико сказал, что ему не предъявлено никаких обвинений: «Не было никаких действий, ни тем более суда».

«Все деньги, которые у меня есть (которые я буду обязательно декларировать), все мое имущество, получены законным путем, и с него уплачены подоходные налоги», — заявил Бабарико.

Он добавил, что у трех его друзей, которые находятся в статусе подозреваемых, хранились его личные финансовые средства.

«Если деньги, о которых упоминал Александр Григорьевич Лукашенко, найдены у моих друзей, то я официально заявляю: это мои деньги. У моего друга, которого зовут Дмитрий, есть депозит на 100 тысяч евро, которые я его попросил положить, потому что я банкир и не привык хранить все в одной корзине. Мне нужно было распределять ресурс на случай непредвиденных действий», — прокомментировал Бабарико.

По его словам, еще 100 тысяч долларов и ценные бумаги на сумму около 250 тысяч евро и 100 тысяч долларов хранятся «у друга Владимира».

«Если основанием для предъявления обвинения являются именно эти суммы, я еще раз хочу сказать: снимайте эти обвинения. Это деньги мои, я их собираюсь и собирался отражать в своей декларации. И очень надеюсь на то, что они будут не только в моей декларации, а будут мне возвращены по истечении срока депозита или погашения ценных бумаг. Все эти деньги приобретены из легальных источников», — продолжил экс-глава «Белгазпромбанка».
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Тэги: Белгазпромбанк КГК Персона: Виктор Бабарико

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