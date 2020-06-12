Бабарико прокомментировал ситуацию с платформой MolaMola

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Претендент на пост президента Виктор Бабарико прокомментировал ситуацию с интернет-ресурсом MolaMola, основанным его сыном Эдуардом Бабарико.

MolaMola — фандрайзинговая платформа, запущенная с помощью краудфандинговой платформы Ulej.by, чьим финансово-технологическим партнером является «Белгазпромбанк». Эдуард Бабарико — основатель Ulej.by.

Днем 11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка», который около 20 лет возглавлял Виктор Бабарико, Комитет госконтроля провел обыски, а вечером того же дня работа сайта MolaMola была заблокирована банком.

Комментируя произошедшее, Виктор Бабарико отметил, что информацией о ситуации с платформой больше владеет его сын. «Но я могу сказать, что MolaMola была инструментом, который, в первую очередь, давал возможность каждому помочь тем людям, которых они считают нужными. Через эту площадку собирались деньги и средства, в том числе на помощь нашим медикам в период COVID-19. На этой площадке реализовывалось еще множество полезных инициатив, включая сбор средств для фельдшера, который был уволен из больницы после того, как заявил о ситуации с COVID-19», — рассказал Бабарико.


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«И мне кажется, лучше бы заниматься тем, чтобы правильно реагировать на проблемы в стране и активней обеспечивать наших медиков необходимыми средствами, чем уничтожать или запрещать возможность таких народных, людских инициатив для помощи друг другу», — дополнил он.

«Я не знаю на самом деле, что там происходит сейчас. Но я очень хочу верить, что все-таки площадка будет существовать и мы, белорусы, будем иметь возможность помогать друг другу в сложных ситуациях реализовывать проекты, которые направлены на развитие нашей родной страны», — подчеркнул Бабарико.
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Тэги: MolaMola КГК Персона: Виктор Бабарико Эдуард Бабарико

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