«Газпромбанк» и «Газпром» заявили о незаконности назначения нового руководства «Белгазпромбанка»

Об этом российские компании сообщили в совместном заявлении 12 июня.

«"Газпромбанк" (АО) и ПАО "Газпром" как акционеры ОАО "Белгазпромбанк" заявляют о том, что 11 июня 2020 года в нарушение законодательства Республики Беларусь правлением Национального банка Республики Беларусь были осуществлены незаконные действия по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк". Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления "Белгазпромбанка" правоохранительными органами Республики Беларусь», — говорится в заявлении, которое размещено на сайте «Газпрома».

Подчеркивается, что указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года) и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров ОАО «Белгазпромбанк», а также интересы клиентов и вкладчиков.

«Акционеры ОАО "Белгазпромбанк" намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка», — подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико баллотируется в президенты. 11 июня в головном офисе банка в Минске прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.

Председатель КГК Иван Тертель сообщил, что при расследовании дел, связанных с «Белгазпромбанком», задержаны 15 человек — «это топ-менеджеры "Белгазпромбанка" из числа руководителей первого звена и различного уровня», а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах.

Утром 12 июня в белорусских банковских кругах начала курсировать информация, что временным председателем правления «Белгазпромбанка» может стать Надежда Ермакова, которая в 2011—2014 годах возглавляла Национальный банк.

ОАО «Белгазпромбанк» — универсальный коммерческий банк, основан в 1990 году. В настоящее время по размеру активов входит в пятерку крупнейших банков Беларуси. Акционеры ПАО «Газпром» (Москва) и АО «Газпромбанк» («Банк ГПБ», Москва) владеют по 49,82% капитала, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» — 0,266%, Республика Беларусь в лице Министерства энергетики — 0,098%.