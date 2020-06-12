Бабарико прокомментировал задержания членов своей инициативной группы

Во время традиционного пятничного стрима вечером 12 июня претендент на пост президента Беларуси бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико прокомментировал задержание членов своей инициативной группы.

«Я прекрасно понимаю, что эта тема волнует всех. Как мы и говорили, мы будем стараться оказать помощь всем, кто попал в беду или каким-то образом находится под давлением в рамках проходящей кампании», — отметил претендент на пост президента.

«Поэтому мы со своей стороны тем членам инициативной группы, у которых возникли проблемы, помогли с адвокатами. Мы очень надеемся, что будет абсолютно законное разбирательство. Потому что все должны понимать, что только главенство закона в стране позволит нам жить счастливо и безопасно», — заявил Бабарико.

Штаб Бабарико 12 июня сообщил о задержании двух членов инициативной группы. В частности, накануне вечером в Могилеве был задержан координатор инициативной группы Виктора Бабарико Владимир Дударев. Раньше он работал в Могилевском горисполкоме. В 2018 году был назначен заместителем председателя Могилевского горисполкома, курировал вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В октябре прошлого года покинул эту должность.

Помимо этого, сегодня утром стало известно, что в Гомеле задержан один из членов инициативной группы Бабарико, руководитель местного филиала «Белгазпромбанка» Сергей Кармызов.