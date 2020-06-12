Завод пусковых двигателей распродает свои активы

На сайте «Центра промышленной оценки» на аукцион выставлены три лота: складская база и две производственные Гомельского завода пусковых двигателей имени П. К. Пономаренко.

Фото: Центр промышленной оценки

Завод пусковых двигателей, или, как его называют сами гомельчане, «пускачи», был проблемным еще с конца 90-х. Производственная эффективность, как и реализация продукции — низкая, оборудование устарело, да и зарплаты оставляют желать лучшего, пишет realt.by .

В 2010 году была разработана госпрограмма импортозамещения продукции, в рамках которой предполагалось реализовать инвестиционный проект по техническому перевооружению производства электродов. Согласно плану «ГЗПД» должен был увеличить объемы их выпуска до 2850 тонн в год, что составляло почти треть рынка этой продукции в то время в стране. А к 2014-му довести свою долю до 50%. Но с середины 2012-го производство электродов остановилось в очередной раз.

Предприятие банкротом по общедоступным базам не числится. Однако в 2013 году на заводе была проверка КГК, которая выявила многочисленные нарушения в производственной и финансово-хозяйственной деятельности ОАО: «Установлены факты необоснованного авансирования коммерческих структур, заключения обществом заведомо невыгодных договоров, нарушений им действующего законодательства».

И вот на сайте «Центра промышленной оценки» появилась информация, что на аукцион выставлены три лота:

Складская база расположена по улице Барыкина. Начальная цена лота: 199 690 долларов;

Производственное помещение общей площадью 9108,2 кв. м. Начальная цена лота: 1 196 530 долларов;

Здание для обрабатывающей промышленности общей площадью 837,1 кв. м. Начальная цена лота: 303 875 долларов.

«С заводом все хорошо, мы закрываться не планируем. Сейчас распродаем то, что не используется, и ненужную недвижимость. Мы сконцентрировали производственные мощности на других площадках, других зданиях, укрупнились и освободили то, что считаем целесообразным продать с целью экономии, налогов и прочего, — рассказали на заводе. — Раньше у нас было больше предприятий, больше рабочих. Сейчас оптимизировали, предприятия сократили, поэтому ненужное распродаем. Но закрываться не собираемся. Мы входим в холдинг "Минский моторный завод", поэтому нам поставлена такая задача».