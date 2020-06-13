«Отмазываться, включая какие-то свои связи, я не буду. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех»

В сети появилось видео не большого, но очень эмоционального заявления заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова.

«Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я всё равно прошу. Хотя знаю, что не простят», — отметил он.

Актер подчеркнул, что поможет деньгами, если члены семьи погибшего примут их, отметив, что «это не попытка откупиться, а попытка искупить».

«И конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил», — сказал Ефремов. — Я не понимаю, как дальше жить».

Заслуженный артист РФ утверждает, что не будет включать все свои связи, чтобы его отмазали, так как «как тут отмажешься, когда все всё видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела».

«Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите пожалуйста», — резюмировал Ефремов.

Смертельное ДТП в нетрезвом виде актер совершил в центре Москвы 8 июня. В настоящее время он находится под домашним арестом. В России неоднозначное отношение к произошедшему: некоторые, как Владимир Жириновский жаждят «крови», а некоторые предлагают из-за таланта актера отнестись более гуманно.