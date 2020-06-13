Беларусь ожидает фронтальный раздел

В субботу, 13 июня, погоду на территории Беларуси будет определять фронтальный раздел, поступающий с севера. Вслед за ним в республику придет прохлада.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами прогремят грозы).

Ветер северо-восточный умеренный до порывистого, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха в регионах:

Брест +26..+28°C (вероятность осадков 30-40%, гроза);

Витебск +18..+20°C (вероятность осадков 30-40%);

Гомель +22..+24°C (вероятность осадков 70-80%, гроза);

Гродно +22..+24°C (вероятность осадков 5-10%);

Могилев +19..+21°C (вероятность осадков 30-40%, гроза);

Минск +19..+21°C (вероятность осадков 30-40%).

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение. Спасатели при порывистом ветре советуют: