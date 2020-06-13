Беларусь ожидает фронтальный раздел
В субботу, 13 июня, погоду на территории Беларуси будет определять фронтальный раздел, поступающий с севера. Вслед за ним в республику придет прохлада.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами прогремят грозы).
Ветер северо-восточный умеренный до порывистого, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха в регионах:
- Брест +26..+28°C (вероятность осадков 30-40%, гроза);
- Витебск +18..+20°C (вероятность осадков 30-40%);
- Гомель +22..+24°C (вероятность осадков 70-80%, гроза);
- Гродно +22..+24°C (вероятность осадков 5-10%);
- Могилев +19..+21°C (вероятность осадков 30-40%, гроза);
- Минск +19..+21°C (вероятность осадков 30-40%).
Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение. Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).