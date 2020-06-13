Число умерших от COVID-19 продолжает увеличиваться

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Число умерших от заболевания COVID-19, которое вызывается коронавирусом нового типа, в мире продолжает увеличиваться. За сутки недуг унес жизни почти 4,5 тысячи человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 13 июня, число заразившихся на планете достигло 7 650 696 человек. Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:

  1. США — 2 048 986;
  2. Бразилия — 828 810;
  3. Россия — 510 761;
  4. Индия — 308 916;
  5. Великобритания — 294 402.

На сегодняшнее утро умерли 425 869 пациентов (днем ранее — 421 458). Страны, в которых больше всего жертв:

  1. США — 114 669;
  2. Бразилия — 41 828;
  3. Великобритания — 41 566;
  4. Италия — 34 223;
  5. Франция — 29 377.

В Беларуси, по данным Минздрава на 12 июня количество заболевших составляло 52 тыс. 520 человек (умерло 298). 

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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