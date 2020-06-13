Число умерших от COVID-19 продолжает увеличиваться
Число умерших от заболевания COVID-19, которое вызывается коронавирусом нового типа, в мире продолжает увеличиваться. За сутки недуг унес жизни почти 4,5 тысячи человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 13 июня, число заразившихся на планете достигло 7 650 696 человек. Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:
- США — 2 048 986;
- Бразилия — 828 810;
- Россия — 510 761;
- Индия — 308 916;
- Великобритания — 294 402.
На сегодняшнее утро умерли 425 869 пациентов (днем ранее — 421 458). Страны, в которых больше всего жертв:
- США — 114 669;
- Бразилия — 41 828;
- Великобритания — 41 566;
- Италия — 34 223;
- Франция — 29 377.
В Беларуси, по данным Минздрава на 12 июня количество заболевших составляло 52 тыс. 520 человек (умерло 298).