Число умерших от COVID-19 продолжает увеличиваться

Число умерших от заболевания COVID-19, которое вызывается коронавирусом нового типа, в мире продолжает увеличиваться. За сутки недуг унес жизни почти 4,5 тысячи человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 13 июня, число заразившихся на планете достигло 7 650 696 человек. Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:

США — 2 048 986; Бразилия — 828 810; Россия — 510 761; Индия — 308 916; Великобритания — 294 402.

На сегодняшнее утро умерли 425 869 пациентов (днем ранее — 421 458). Страны, в которых больше всего жертв:

США — 114 669; Бразилия — 41 828; Великобритания — 41 566; Италия — 34 223; Франция — 29 377.

В Беларуси, по данным Минздрава на 12 июня количество заболевших составляло 52 тыс. 520 человек (умерло 298).