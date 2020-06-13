Что произошло с рублем

Все основные и еще две валюты стран-соседок Беларуси сдали свои позиции на минувшей рабочей неделе (8-12 июня).

Так, евро потерял 0,0138 пункта (с 2,7028 до 2,689 белорусского рубля).

Доллар снизился на 0,0029 пункта (с 2,381 до 2,3781 белорусского рубля).

Российский рубль упал на 0,058 пункта (с 3,4695 до 3,4115 белорусского рубля за 100 российских).

Злотый сдал 0,011 пункта (с 6,0648 до 6,0538 белорусского рубля за 10 злотых).

Гривна стада дешевле на 0,05865 пункта (с 8,952 до 8,8934 белорусского рубля за 100 гривен).