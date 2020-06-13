Лукашенко назвал образец патриотизма, ответственности и мудрости

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Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II с национальным праздником — Днем рождения королевы.

«В этот праздничный день отдаю дань уважения Вашему многолетнему служению интересам британского народа. Ваш жизненный путь является образцом патриотизма, ответственности и мудрости», — приводит слова поздравления пресс-служба президента.

Лукашенко пожелал Елизавете II «крепкого здоровья и долгих лет жизни в окружении родных и близких, а жителям Соединенного Королевства — гражданского согласия, солидарности, мира и благополучия».

Елизавета II отметила свое 94-летие 21 апреля, но ее день рождения празднуют дважды. Первый раз — непосредственно в день, когда она появилась на свет, а второй — официально — отмечается во вторую субботу июня.

В официальный день рождения устраивают массовые гуляния с артиллерийским салютом и вывешиванием флагов. Однако в нынешнем году из-за введенного в Великобритании карантина все массовые мероприятия, в том числе и парад в честь Ее Величества, были отменены.
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Тэги: Беларусь-Великобритания Персона: Александр Лукашенко Елизавета II

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