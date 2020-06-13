ГАИ на выходных проводит спецмероприятие
На этих выходных сотрудники Госавтоинспекции проведут спецмероприятие «Трезвый водитель».
Как сообщается, цель проведения акции «активизация работы по пресечению фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения как одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями».
По информации ГАИ Минской области, экипажи ДПС будут нести службу в усиленном режиме.
«Рейдовые мероприятия пройдут по всему региону, в рамках данной акции будет осуществлен контроль за физическим состоянием водителей транспортных средств», — отметили автоинспекторы.
Будут задействованы сотрудники специального подразделения «Стрела».
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Напомним, за пьяное вождение либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования водитель лишается права управления всеми видами транспортных средств сроком на три года.
Вместе с тем, он получает штраф в размере от 1350 до 2700 рублей(от 50 до 100 базовых величин).
За повторное управление в течение года в нетрезвом виде в отношении водителя возбуждается уголовное дело, а его транспортное средство конфискуется (вне зависимости от того, кому оно принадлежит).
В ГАИ отметили, что в 2020 году на территории области были задержаны 1468 пьяных водителей (78 повторно — в отношении них открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 317-прим УК. За 5 месяцев по вине нетрезвых водителей произошло 37 ДТП, в которых восемь человек погибло и 39 — получили травмы различной степени тяжести.
Кроме этого, на дорогах страны появятся мобильные датчики контроля скорости. В частности, по информации региональных управлений ГАИ, они будут находиться в следующих местах:
- Брест (улица 28 Июля);
- Брест (проспект Машерова, 67);
- трасса М3 Минск — Витебск (Лепельский район);
- трасса М6 Минск — Гродно — граница Польши (Гродненский район);
- дорога Р99 Барановичи — Пограничный — Гродно (Гродненский район);
- траса М11 граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень (Вороновский район).
Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
- от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
- свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
- свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
- от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
- от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
- свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.
Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».
После замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.
Также напомним, что с сегодняшнего дня на протяжении одиннадцати дней по всей стране будет проводиться спецмероприятие «Берегите детей!». Главная цель акции, как сообщили в ГАИ, «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».
На дорогах Гомельщины по 25 июня под пристальное око автоинспекторов попадут пасажироперевозчики. В рейдах вместе с сотрудниками ГАИ будут участвовать представители «Белтехосмотра», «Гомельоблпассажиртранса» и Транспортной инспекции.
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