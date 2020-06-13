ГАИ на выходных проводит спецмероприятие

На этих выходных сотрудники Госавтоинспекции проведут спецмероприятие «Трезвый водитель».

Как сообщается, цель проведения акции «активизация работы по пресечению фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения как одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями».

По информации ГАИ Минской области, экипажи ДПС будут нести службу в усиленном режиме.

«Рейдовые мероприятия пройдут по всему региону, в рамках данной акции будет осуществлен контроль за физическим состоянием водителей транспортных средств», — отметили автоинспекторы.

Будут задействованы сотрудники специального подразделения «Стрела».

Напомним, за пьяное вождение либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования водитель лишается права управления всеми видами транспортных средств сроком на три года. Вместе с тем, он получает штраф в размере от 1350 до 2700 рублей(от 50 до 100 базовых величин). За повторное управление в течение года в нетрезвом виде в отношении водителя возбуждается уголовное дело, а его транспортное средство конфискуется (вне зависимости от того, кому оно принадлежит).

В ГАИ отметили, что в 2020 году на территории области были задержаны 1468 пьяных водителей (78 повторно — в отношении них открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 317-прим УК. За 5 месяцев по вине нетрезвых водителей произошло 37 ДТП, в которых восемь человек погибло и 39 — получили травмы различной степени тяжести.

Кроме этого, на дорогах страны появятся мобильные датчики контроля скорости. В частности, по информации региональных управлений ГАИ, они будут находиться в следующих местах:

Брест (улица 28 Июля);

Брест (проспект Машерова, 67);

трасса М3 Минск — Витебск (Лепельский район);

трасса М6 Минск — Гродно — граница Польши (Гродненский район);

дорога Р99 Барановичи — Пограничный — Гродно (Гродненский район);

траса М11 граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень (Вороновский район).

Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

После замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.

Также напомним, что с сегодняшнего дня на протяжении одиннадцати дней по всей стране будет проводиться спецмероприятие «Берегите детей!». Главная цель акции, как сообщили в ГАИ, «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».

На дорогах Гомельщины по 25 июня под пристальное око автоинспекторов попадут пасажироперевозчики. В рейдах вместе с сотрудниками ГАИ будут участвовать представители «Белтехосмотра», «Гомельоблпассажиртранса» и Транспортной инспекции.