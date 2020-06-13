В ФРГ могут убрать понятие расы из конституции

Призыв ряда политиков исключить понятие «раса» из Конституции ФРГ поддержан министром юстиции страны Кристине Ламбрехт.

Как пишет DW , министр заявила, что у авторов Основного закона, вступившего в силу в 1949-м, были основания включить в его текст эту категорию.

«Но я думаю, что сейчас мы живем в другое время и поэтому данное понятие следовало бы исключить», — заявила она.

Одновременно министр юстиции подчеркнула, что после возможного исключения из текста немецкой конституции слова «раса» Германия должна по-прежнему быть привержена борьбе с расизмом. Она также указала, что для внесения поправок в Основной закон необходимо две трети голосов членов бундестага и бундесрата.

В статье 3 Основного закона ФРГ говорится: «Никто не может ущемляться или получать преимущество из-за его пола, его происхождения, его расы, его языка, его родины, его веры, его религиозных или политических мировоззрений».