Коронапсихоз добрался до армии: в Беларуси впервые присяга прошла без родных и близких новобранцев

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В субботу военную присягу приняли более 3,4 тыс. человек, призванных на срочную военную службу и службу в резерве (93 человека).

Фото Минобороны Беларуси

Как сообщили в Минобороны, глава ведомства генерал-майор Виктор Хренин присутствовал на мероприятии в крупнейшем учебном соединении Вооруженных Сил – 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.

«Впервые церемония принятия Военной присяги прошла без приглашения родных и близких новобранцев. Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. В частях и соединениях по всей стране для родителей военнослужащих была организована прямая трансляция церемонии в сети интернет – на youtube-канале «ВоенТВ», а также в социальных сетях и мессенджерах», — сообщили в Минобороны.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: присяга коронавирус COVID-19 белорусская армия

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