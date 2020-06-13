Кто из бюджетников имеет первоочередное право на получение арендного жилья

Правительство утвердило категории бюджетников с первоочередным правом на получение арендного жилья. Соответствующее постановление Совета министров №339 официально опубликовано 13 июня на Национальном правовом интернет-портале.

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Согласно документу, такое право имеют тренеры-преподаватели по спорту специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ — училищ олимпийского резерва, тренеры национальных команд по видам спорта.

Также на арендное жилье в первоочередном порядке могут претендовать медицинские, педагогические, творческие работники, работники культуры, заключившие контракт сроком на 5 лет, в случае подтверждения потребности в специалисте руководителями структурных подразделений облисполкомов, Мингорисполкома, городских, районных исполкомов, местных администраций районов. Порядок подтверждения потребности в специалистах определяется облисполкомами и Мингорисполкомом.

Данное право на арендное жилье также распространяется медицинских и педагогических работников учреждений социального обслуживания, организаций здравоохранения, которые оказывают паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях.

Александр Лукашенко, заслушивая 11 июня доклад по проекту данного правительственного постановления, потребовал активнее строить арендное жилье для работников социальной сферы, в том числе врачей и учителей.

«Я не скрываю — это основные наши штыки, на них держится не только профессиональная работа, но мы их и часто привлекаем к разного рода другим государственным мероприятиям», — сказал Лукашенко.