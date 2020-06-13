Адвокат: брат погибшего в ДТП с Ефремовым не принял извинения, не возьмет деньги и намерен идти до конца

Один из самых известных российских адвокатов Александр Добровинский сообщил позицию членов семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова.

Фото со страницы Александра Добровинского в соцсети

Как сообщил он РБК , брат покойного Валерий Захаров и его супруга считает извинения заслуженного артиста РФ «запоздалыми».

«Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты», — заметил адвокат.

Добровинский также привел слова брата погибшего о том, что «о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем».

Ранее адвокат на своей странице в соцсети написал : «Что бы я посоветовал Ефремову? Скажу. Отдать все свои деньги семье убитого им несчастного человека, ни в коем случае не афишируя и не спекулируя этим, и публично покаясь, принять самое суровое наказание. Это хотя бы чуть-чуть был бы поступок гражданина».

Смертельное ДТП в нетрезвом виде актер совершил в центре Москвы 8 июня. В настоящее время он находится под домашним арестом. В России неоднозначное отношение к произошедшему: некоторые, как Владимир Жириновский жаждят «крови», а некоторые предлагают из-за таланта актера отнестись более гуманно.