На воскресенье синоптики прогнозируют ливни и грозы
Эти выходные в Беларуси нельзя назвать идеальными для отдыха на природе — погода не шепчет.
К сегодняшнему прогнозу, добавились предостережения Белгидромета на завтра.
Как сообщается, в воскресенье в некоторых регионах ожидаются ливни, грозы, сильный ветер (порывы до 15-18 м/с).
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опансости.
Пять дней подряд в Беларуси фиксировались рекорды тепла. С 8 по 12 июня обновлен в общей сложности 61 температурный максимум за весь период метеонаблюдений.