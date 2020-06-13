На воскресенье синоптики прогнозируют ливни и грозы

Эти выходные в Беларуси нельзя назвать идеальными для отдыха на природе — погода не шепчет.

Фото из архива

К сегодняшнему прогнозу, добавились предостережения Белгидромета на завтра.

Как сообщается, в воскресенье в некоторых регионах ожидаются ливни, грозы, сильный ветер (порывы до 15-18 м/с).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опансости.

Пять дней подряд в Беларуси фиксировались рекорды тепла. С 8 по 12 июня обновлен в общей сложности 61 температурный максимум за весь период метеонаблюдений.