На воскресенье синоптики прогнозируют ливни и грозы

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Эти выходные в Беларуси нельзя назвать идеальными для отдыха на природе — погода не шепчет.

Фото из архива

К сегодняшнему прогнозу, добавились предостережения Белгидромета на завтра.

Как сообщается, в воскресенье в некоторых регионах ожидаются ливни, грозы, сильный ветер (порывы до 15-18 м/с).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опансости.

Пять дней подряд в Беларуси фиксировались рекорды тепла. С 8 по 12 июня обновлен в общей сложности 61 температурный максимум за весь период метеонаблюдений.

 
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Тэги: погода

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