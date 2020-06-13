Число заболевших в Беларуси COVID-19 вновь начало расти

Количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 53.241, скончалось 303 человека (плюс пять за последние сутки).

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Прирост заболевших за сутки таким образом составил 721 случай (1,4%). После двух суток снижения данный показатель вновь начал расти (в предыдущие сутки было 704 новых случая и пять смертей). Минздрав традиционно отмечает, что умерли пациенты «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Как сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале, выздоровели и выписаны 29.111 пациентов, в том числе за последние сутки — 1.351.

Всего проведено 714.324 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 17.313.

Количество жертв коронавируса в Беларуси превысило 100 4 мая, 200 — 25 мая.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Второй месяц Минздрав не проводит пресс-мероприятия.

12 июня официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев сообщил журналистам, что Беларусь все еще находится на стадии локальной передачи коронавирусной инфекции COVID-19, и ситуация достаточно серьезная.

«Мы видим, что с наступлением лета у людей накопилась какая-то усталость, они перестают осознавать все еще существующую опасность. Это очень волнующая тенденция, потому что вирус никуда не делся, опасность сохраняется, несмотря на некоторую стабилизацию и снижение количества новых регистрируемых случаев», — отметил он.

Бердыклычев подчеркнул, что «признаков сезонности у этого вируса нет» — он распространяется и в странах с жарким климатом. «Поэтому надеяться, что летом вирус сам уйдет, не приходится. Все рекомендации остаются прежними: респираторный этикет, гигиена рук, физическое дистанцирование, а где оно невозможно — ношение масок», — сказал представитель ВОЗ.

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 13 июня, число заразившихся на планете достигло 7 650 696 человек (умерло 425 869).

Ранее сообщалось, что в Беларуси впервые церемония принятия военной присяги прошла без приглашения родных и близких новобранцев. Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.