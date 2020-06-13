Почему в мае упали цены

В мае 2020 года по отношению к предыдущему месяцу потребительские цены снизились в Беларуси на 0,15%, к декабрю 2019 года — до 3,2%, годовая инфляция замедлилась до 4,9% (целевое значение — 5%).

Как отмечает Министерство антимонопольного регулирования и торговли, в минувшем месяце фиксировалось снижение цен на большинство потребительских товаров и услуг. При этом в большей степени снижение цен произошло за счет удешевления продовольственных товаров, автомобильного топлива и отдельных видов услуг.

Во многом замедление инфляции произошло за счет цен на мясо и мясопродукты (по оценке МАРТ, годовой прирост цен на них снизился на 1,5% до «минус» 0,1%), а также цен на автомобильное топливо (за месяц годовой прирост снизился на 4,4% до 6,3%).

Ускорение годового прироста цен фиксировалось на плодоовощную продукцию (с 10,5% в апреле до 11,5%), прежде всего, за счет роста цен на фрукты: плоды цитрусовые и яблоки, а также на картофель и чеснок.

По отношению к предыдущему месяцу снижение потребительских цен произошло в большей степени за счет удешевления большинства социально значимых товаров, что, по оценке МАРТ, обусловило снижение сводного индекса цен около 0,27 процентного пункта. При этом рост цен среди этой группы товаров отмечается только на сахар (0,2%), крупу гречневую (4,8%) и отдельные виды плодоовощной продукции нового урожая: морковь, лук, капусту, картофель и яблоки.

В группе непродовольственных товаров наиболее значимо выросли цены на обувь (3,1%) и одежду (0,9%).

В сфере регулируемого ценообразования по итогам мая годовой прирост регулируемых цен замедлился до 6,7% (7,3% месяцем ранее), прежде всего, за счет продолжающегося снижения интенсивности роста цен на топливо и снижения в отчетном месяце цен на водку. Табачные изделия за месяц подорожали на 0,5% по отношению к апрелю текущего года.