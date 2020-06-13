Фотофакт. Герой Беларуси Дарья Домрачева собрала первый урожай-2020

Прославленная биатлонистка, Герой Беларуси Дарья Домрачева похвасталась первым в этом сезоне урожаем, собранным на приусадебном участке в деревне Лапоровичи (берег Минского моря).

Четырехкратная олимпийская чемпионка на своей странице в социальной сети выложила фото с пучком редиски. «Радость первого урожая :) Оууу дааа!!! Редисочка вышла что надо! Сочненькая! Ядрёненькая!» — написала она в комментарии.

Снимок за пять часов получил более 11 тысяч лайков.

О том, что Домрачева и ее муж легенда мирового биатлона Оле-Эйнар Бьерндален (пара сыграла свадьбу в июле 2016-го) строят дом на северном берегу Заславского водохранилища стало широко известно в начале апреля 2016-го.