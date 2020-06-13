Правозащитники: Сергея Тихановского поместили в карцер

Блогер Сергей Тихановский, находящийся в СИЗО-1 Минска («Володарка»), помещен в карцер, сообщают правозащитники.

Фото со страницы maxim-nm.livejournal.com

«Политзаключенный Сергей Тихановский сейчас находится в карцере в СИЗО-1 и пробудет там до 19 июня», — пишет spring96.org .

О такой мере в отношении Тихановского стало известно при попытке направить ему передачу в СИЗО. Точная причина наложенного наказания пока неизвестна.

Автор youtube-канала «Страна для жизни» популярный блогер из Гомеля Сергей Тихановский находится в столичном СИЗО-1 как обвиняемый по уголовному делу по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Он был задержан 29 мая в Гродно, где проходил сбор подписей за выдвижение его супруги Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Со стороны нескольких женщин была попытка помешать блогеру и создать конфликтную ситуацию на пикете. В результате произошел инцидент с участием милиционеров, один из которых упал. МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. 4 июня во время ночного обыска на даче у матери Тихановского было найдено 900 тыс. долларов.

11 июня председатель Следственного комитета Иван Носкевич после доклада Александру Лукашенко прокомментировал ход расследования дела в отношении Тихановского и его соратников. В частности он сказал, что «предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в отношении 10 лиц».

Правозащитники объявили Тихановского и его соратников политзаключенными. В защиту блогера высказались Европейская служба внешних действий и Европарламент. Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала белорусские власти к «максимальной сдержанности», а США, ЕС и Великобритания — принять меры для «проведения мирных, свободных и справедливых выборов».