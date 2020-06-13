Жуткие кадры крупной трагедии в китайском Чжэцзяне попали в сеть

В сети появились кадры с места трагедии, произошедшей сегодня в китайской провинции Чжэцзян (восток Китая).

По информации государственного телевидения, на трассе G15 Шэньян — Хайкоу вспыхнула автоцистерна, перевозившая сжиженный газ.

Взрыв оказался такой силы, что цистерна вылетела с шоссе пролетела десятки метров, задев сразу несколько зданий.

По данным на 17:30 по минскому времени, погибло десять, а ранения получили более ста человек.