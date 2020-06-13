В «Великом камне» наладят производство электросамокатов

В китайско-белорусском парке «Великий камень» 12 июня зарегистрирован новый резидент ООО «ЕСС-Групп».

Как сообщили в пресс-службе парка, проект литовско-белорусской компании «ЕСС-Групп» связан с производством электросамокатов и станций зарядки для них. Электросамокаты будут отличаться увеличенным по сравнению с существующими аналогами запасом хода — до 100 км.

Кроме выпуска продукции, новый резидент парка создаст программное обеспечение и системы управления для шеринга электросамокатов.

«ЕСС-Групп» является одним из первых предприятий, специализирующихся на производстве малых транспортных средств на электрической тяге в Беларуси.

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» — территория площадью 91,5 кв. км в 25 км от Минска с особым правовым режимом, который обеспечивает комфортные условия ведения бизнеса. Приоритетные направления развития — электроника, биомедицина, тонкая химия, машиностроение и новые материалы. С целью повышения экспортного потенциала «Великого камня» белорусские власти предоставили беспрецедентные льготы резидентам индустриального парка.