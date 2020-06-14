В Беларусь пришли прохлада, дожди и грозы

В воскресенье погоду на территории Беларуси будут формировать малоподвижные фронтальные разделы и неустойчивая влажная воздушная масса.

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди (временами ливни), прогремят грозы.

Ветер северо-восточный, восточный порывистый, местами сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%);

Витебск +18..+20°C (вероятность осадков 80-90%, временами ливень, гроза);

Гомель +24..+26°C (вероятность осадков более 90%, временами ливень, гроза);

Гродно +16..+18°C (вероятность осадков 5-10%);

Могилев +20..+22°C (вероятность осадков 80-90%, временами ливень, гроза);

Минск +17..+19°C (вероятность осадков 70-80%, временами ливень, гроза).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый кровень опасности.

Во время грозы спасатели рекомендуют:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

держитесь подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;

в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;

не купайтесь в водоемах;

не бегайте.

При порывистом ветре они советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).