В Беларусь пришли прохлада, дожди и грозы
В воскресенье погоду на территории Беларуси будут формировать малоподвижные фронтальные разделы и неустойчивая влажная воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди (временами ливни), прогремят грозы.
Ветер северо-восточный, восточный порывистый, местами сильный порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%);
- Витебск +18..+20°C (вероятность осадков 80-90%, временами ливень, гроза);
- Гомель +24..+26°C (вероятность осадков более 90%, временами ливень, гроза);
- Гродно +16..+18°C (вероятность осадков 5-10%);
- Могилев +20..+22°C (вероятность осадков 80-90%, временами ливень, гроза);
- Минск +17..+19°C (вероятность осадков 70-80%, временами ливень, гроза).
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый кровень опасности.
Во время грозы спасатели рекомендуют:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
- не купайтесь в водоемах;
- не бегайте.
При порывистом ветре они советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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