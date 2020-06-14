Венедиктов: Путин не спустит на тормозах захват «Белгазпромбанка»

В основе созданного скандала с «Белгазпромбанком» лежит участие бывшего председателя правления Виктора Бабарико в президентской кампании.

Таким мнением со слушателями поделился главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

В эфире программы «Будем наблюдать» он заявил , что «президент Лукашенко, который находится с декабря в сложном и жестком противостоянии с президентом Путиным (…), считает, что именно посредством «Газпрома», «Газпром-банка» и «Беларусбанка» (скорее всего речь идет о «Белгазпромбанке», — Naviny.by ) он [Кремль] финансирует вот этого его оппозиционера [Виктора Бабарико]. То есть иностранное финансирование».

По мнению Венедиктова, Путин столкнулся с человеком [Александром Лукашенко], «который думает так же, как он».

«Это, собственно говоря, спор хозяйствующих субъектов. Действительно, два человека с одинаковым взглядом на политическое устройство мира. Ничего нового в этом нет. И поэтому ответ ровно такой же, какой ответ был по «ЮКОСу». Когда Путин считал, что «ЮКОС» пытается отобрать у него власть, финансировать его противников и так далее. Аресты, смена руководства, то же самое, что было и у НТВ. Лукашенко действует ровно так же, как действовал Владимир Владимирович. Уж не знаю, это я хвалю президента Белоруссии или, наоборот, его критикую», — заявил главред.

Он подчеркнул, что, по его мнению, именно это является составляющим скандала. Хотя он и допускает, что «вполне могут быть какие-то другие коммерческие истории».

«Но центральной историей является то, что российскими деньгами (в понимании Лукашенко) через банк, аффилированный с российской государственной компанией, финансируется его конкурент… Тут ничего мутного. Здесь все прозрачно как слеза наших референтов. Абсолютно. Для меня, во всяком случае», — подчеркнул Венедиктов.

По его мнению, «эта история будет еще длиться, безусловно, и длиться долго».

На уточняющий вопрос ведущего программы Сергея Бунтмана, смирится ли Путин с захватом банка, Венедиктов категорично ответил: «Нет».

11 июня в головном офисе банка в Минске прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.

Председатель КГК Иван Тертель сообщил, что при расследовании дел, связанных с «Белгазпромбанком», задержаны 15 человек — «это топ-менеджеры "Белгазпромбанка" из числа руководителей первого звена и различного уровня», а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах.

Утром 12 июня в белорусских банковских кругах начала курсировать информация, что временным председателем правления «Белгазпромбанка» может стать Надежда Ермакова, которая в 2011-2014 годах возглавляла Национальный банк.

ОАО «Белгазпромбанк» — универсальный коммерческий банк, основан в 1990 году. В настоящее время по размеру активов входит в пятерку крупнейших банков Беларуси. Акционеры ПАО «Газпром» (Москва) и АО «Газпромбанк» («Банк ГПБ», Москва) владеют по 49,82% капитала, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» — 0,266%, Республика Беларусь в лице Министерства энергетики — 0,098%

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