В пятерке стран с наибольшим числом жертв COVID-19 произошли изменения

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По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 14 июня, число заразившихся коронавирусом нового типа вплотную приблизилось к очередной знаковой цифре.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

На сегодняшний день их 7 786 042 человека.

Пятерка стран с наибольшим количеством заболевших:

  1. США — 2 074 526;
  2. Бразилия — 850 514;
  3. Россия — 519 458;
  4. Индия — 320 922;
  5. Великобритания — 295 828.

Смертность от COVID-19 продолжает расти — уже 430 128 случаев.

В пятерке стран-«лидеров» произошли изменения: Бразилия, обогнав Великобританию, вышла на второе место:

  1. США — 115 436;
  2. Бразилия — 42 720;
  3. Великобритания — 41 747;
  4. Италия — 34 301;
  5. Франция — 29 401.

В Беларуси по данным Минздрава на 13 июня, количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции достигло 53 241, скончалось 303 человека.

12 июня официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев сообщил журналистам, что Беларусь все еще находится на стадии локальной передачи коронавирусной инфекции, и ситуация достаточно серьезная.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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