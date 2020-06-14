В пятерке стран с наибольшим числом жертв COVID-19 произошли изменения
По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 14 июня, число заразившихся коронавирусом нового типа вплотную приблизилось к очередной знаковой цифре.
На сегодняшний день их 7 786 042 человека.
Пятерка стран с наибольшим количеством заболевших:
- США — 2 074 526;
- Бразилия — 850 514;
- Россия — 519 458;
- Индия — 320 922;
- Великобритания — 295 828.
Смертность от COVID-19 продолжает расти — уже 430 128 случаев.
В пятерке стран-«лидеров» произошли изменения: Бразилия, обогнав Великобританию, вышла на второе место:
- США — 115 436;
- Бразилия — 42 720;
- Великобритания — 41 747;
- Италия — 34 301;
- Франция — 29 401.
В Беларуси по данным Минздрава на 13 июня, количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции достигло 53 241, скончалось 303 человека.
12 июня официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев сообщил журналистам, что Беларусь все еще находится на стадии локальной передачи коронавирусной инфекции, и ситуация достаточно серьезная.
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