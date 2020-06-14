Ярошук рассказал, как нанести сильнейший удар по легитимности Лукашенко

Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук призвал трудящихся выходить из организаций провластной Федерации профсоюзов Беларуси.

На своей странице в социальной сети он отметил, что «Лукашенко не случайно назначил руководителем своей инициативной группы председателя Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орду, — подчеркнул лидер независимого профцентра. — Этим самым он презентовал свое выдвижение от самой крупной общественной организации страны, насчитывающей в своих рядах свыше четырех миллионов человек. Своим политическим выбором Лукашенко подал сигнал белорусскому обществу и, что очень важно, международному сообществу, что его поддерживают практически все трудящиеся Беларуси, которые хотели бы видеть его главой государства на очередной срок».

Глава БКДП убежден, что «логика выдвижения Лукашенко от ФПБ сама по себе диктовала массовое принуждение работников ставить за него подписи», причем в количестве нескольких миллионов, «иначе автоматически под сомнение попадает легитимность Лукашенко». Однако «связав свою судьбу с ФПБ», официальный лидер фактически «стал ее заложником», считает Ярошук.

«Как известно, рейтинг Лукашенко чрезвычайно низок, причем низок во всех сегментах, в том числе и среди трудящихся, являющихся поголовно членами профсоюзов ФПБ, — отметил председатель БКДП. — Мы призываем всех без исключения трудящихся, и тех, кого принудили подписаться за Лукашенко, и тех, кто подписался за альтернативных кандидатов, и тех, кто ни за кого не подписался, но также желает перемен в стране, сделать простой, но чрезвычайно важный шаг — выйти в ближайшее время из профсоюза».

«Мы не призываем выйти на площадь, объявить забастовку или проводить акции протеста. Но, если за эти полтора месяца до выборов из профсоюзов выйдет несколько сотен тысяч человек, по легитимности власти и персонально Лукашенко будет нанесен сильнейший удар. Как внутри страны, так и за ее пределами. С обрушением ФПБ официоз, МИД, дипломатический корпус потеряет инструмент манипуляций общественным мнением Беларуси, политиками и элитами разных стран в качестве факта поддержки Лукашенко трудящимися страны», — отметил председатель конгресса независимых профсоюзов.

По мнению Ярошука, у трудящихся Беларуси «появилась уникальная возможность способствовать совершению бескровной революции в стране очень простым действием — выходом из государственных профсоюзов». Это приведет к «массовой эрозии этой тоталитарной структуры», а впоследствии «неизбежной эрозии подвергнется и сам белорусский режим, который 9 августа непременно должен быть сменен».

Председатель БКДП Александр Ярошук также является вице-президентом крупнейшего профцентра — Международной конфедерации профсоюзов — и членом административного совета Международной организации труда.

Фото пресс-службы президента