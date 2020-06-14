На топ-менеджера «Белгазпромбанка» завели дело — его обвиняют в особо крупном хищении

Директора Могилевской областной дирекции «Белгазпромбанка» Сергея Кармызова обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.

Как сообщает tvr.by , «речь идет о манипуляциях с выдачей банковских кредитов — фактически о «продаже» кредитов».

Белорусское телевидение отметило, что позже правоохранители расскажут «подробности мошеннической схемы», однако уже сегодня «потерпевшие оценивают причиненный ущерб в десятки тысяч долларов».

11 июня в головном офисе банка в Минске прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.

Председатель КГК Иван Тертель сообщил, что при расследовании дел, связанных с «Белгазпромбанком», задержаны 15 человек — «это топ-менеджеры "Белгазпромбанка" из числа руководителей первого звена и различного уровня», а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах.

11 июня, комментируя обыски в «Белгазпромбанке», претендент в кандидаты в президенты Виктор Бабарико заявил, что происходящее — это «давление на меня, формирование комплекса вины за людей, которые поверили и пошли. Мне не очень приятно это чувство, я скажу вам честно. Но я к нему готовился».

Во время традиционного пятничного стрима вечером 12 июня он заявил, что очень надеется на «абсолютно законное разбирательство».