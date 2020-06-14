Пресс-секретарь Лукашенко: задержанные по делу «Белгазпромбанка» дают показания против Бабарико

Признательные показания против Виктора Бабарико дают задержанные по делу «Белгазпромбанка». Об этом в комментарии для РБК заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

Наталья Эйсмонт. Фото tvr.by

Она отметила, что дела в отношении бывших и нынешних сотрудников банка были возбуждены «по серьезным статьям»: о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере и неуплате налогов в особо крупном размере.

«Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины. 15 человек задержаны. И человек, у которого вы брали интервью (имеется ввиду интервью Виктора Бабарико. — ред.), может быть, не знает, что все они дают признательные показания, в том числе и против него», — сообщила Эйсмонт.

Ранее в интервью РБК Виктор Бабарико связал задержания в банке и обыски в партнерских компаниях со своим участием в кампании по выборам президента Беларуси. «Вся логика происходящего подсказывает, что это процесс, направленный против меня», — сказал Бабарико.

«Что касается устрашений, о которых заявляется, могу вам сказать точно, что нынешнему президенту запугивание и давление как раз совсем не нужно, абсолютно. Более того, оно может быть во вред. Однако закон есть закон», — в ответ заявила Наталья Эйсмонт.

Утром 11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка», который около 20 лет возглавлял Виктор Бабарико, а также в ряде других компаний прошли обыски. 12 июня в Полоцке Александр Лукашенко сообщил, что КГК проверяет «Белгазпромбанк» по его поручению. В тот же день председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил, что Департамент финансовых расследований КГК располагает доказательствами причастности Бабарико к противоправной деятельности.

Возбуждено два уголовных дела — по ч. 3 ст. 235 УК (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и по ч. 3 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По словам Тертеля, по делу задержаны 15 человек — «это топ-менеджеры «Белгазпромбанка» из числа руководителей первого звена и различного уровня», а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах.