Бабарико: у нас всё готово к тому, чтобы даже без меня дойти до 9 августа

Виктор Бабарико записал серию различных видеообращений к своим сторонникам, которые будут использоваться в зависимости от того, по какому сценарию будут развиваться события.

«У нас на сегодня всё готово к тому, чтобы даже без меня дойти до 9 августа. Всё! Мы сегодня (13 июня. — ред.) сдали практически 100 тысяч подписей. Мы ко всем развитиям событий готовы. У меня записаны уже обращения… Заявления о том, что действия, которые будут предприниматься без меня, одобрены и согласованы со мной, чтобы люди понимали, что это не реакция на неожиданность, это четкое понимание, что этот сценарий начинает реализовываться», — рассказал Бабарико в интервью РБК .

Претендент в президенты Беларуси отметил, что его команда уже доказала своим сторонникам, что «мы всегда знаем, что делать».

«Люди наконец-то поверили, что банкир — это человек, который понимает, что такое риск, что такое система управления рисками. Во многих вещах мы работаем на опережение. И точно понимаем сценарии… И у нас такие сценарии есть и до 9 августа, и дальше. Всё есть. Что делать — мы знаем. Не говорим об этом мы не потому, что боимся, а потому, что пока это бессмысленно», — отметил Бабарико.