Фотофакт. К посольству Беларуси в Вашингтоне принесли тапки

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Акция солидарности с задержанными в ходе президентской кампании в Беларуси прошла 12 июня у белорусского посольства в Вашингтоне.

Активисты Белорусско-Американского Объединения (БАЗА) держали в руках бело-красно-белые флаги, плакаты с надписями «СТОП ТАРАКАН!» и тапки.

«Идею такого протеста я подсмотрел у Мексики, — рассказал организатор акции Алексей Хальченя. — Они приносили на площадь свою обувь, тем самым показывая, что правительство оставило их босыми. А у нас тапки — всем известное средство для борьбы с тараканами. Я надеюсь, что и в Беларуси люди начнут приносить свои тапочки на площади, к исполкомам, на избирательные участки, да хоть куда, главное, чтобы все вместе!»

По окончании акции участники оставили тапки у входа в здание посольства.
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Тэги: Беларусь-США президентские выборы-2020 Персона: Алексей Хальченя Город: Вашингтон

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