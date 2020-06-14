На Статкевича составлен еще один протокол за несанкционированное мероприятие

На Николая Статкевича, который отбывает 15-суточный арест, составлен новый административный протокол, сообщила супруга политика Марина Адамович.

Фото Марины Адамович

Новый протокол составлен по ч. 3 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях. Статкевичу инкриминируют размещение 8 мая в своем телеграм-канале информации о дате, времени и месте проведения массового мероприятия до получения разрешения Мингорисполкома на его проведение. Статкевич сообщил, что 14 мая состоится подача в Центральную избирательную комиссию списков его инициативной группы и групп «кандидатов протеста», указав место и время сбора.

Как напоминает БелаПАН, Николай Статкевич был задержан 31 мая людьми в штатском, когда направлялся на пикет у Комаровского рынка в Минске. На следующий день суд постановил арестовать его на 15 суток. Статкевич признан виновным по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

По мнению суда, 24 мая возле столичного Комаровского рынка Статкевич «принял участие в митинге без соответствующего разрешения Мингорисполкома, нарушив закон о массовых мероприятиях», а также «публично выражал свое недовольство и негативное отношение к действующей власти, событиям общественно-политической жизни».