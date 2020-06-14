Испания откроет свои границы для стран не из ЕС после 1 июля

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Испания откроет границы для граждан стран, не входящих в Евросоюз и Шенгенскую зону, после 1 июля, но с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном государстве.

А уже 21 июня въезд на территорию Испании станет возможным для граждан стран Евросоюза. Исключение — Португалия, с которой граница будет открыта 1 июля, сообщает El País.

После открытия границ путешественники, прибывающие в Испанию, больше не будут обязаны выдерживать двухнедельный карантин.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Испания

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