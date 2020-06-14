Путин: мы выходим из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями

Россия уверенно выходит из пандемии коронавируса, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

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«При определенных издержках, при проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями», — сказал Путин, сообщает РБК .

«Это в том числе система управляемости. Ведь у нас расширенное правительство работает как одна команда. Я имею в виду и правительство, и руководителей регионов. Я сомневаюсь, чтобы у нас кто-то взял и где-то либо в правительстве, либо в регионах сказал: “Не будем делать, что правительство говорит или президент говорит. Мы считаем это нецелесообразным”», — пояснил Путин.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на третьем месте после США и Бразилии по числу заразившихся коронавирусом. С начала пандемии в РФ коронавирус выявлен у 528,2 тыс. человек, умерли 6938 пациентов.