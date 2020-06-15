Матч БАТЭ — «Шахтер» завершился скандалом

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Статусным для белорусского футбола поединком завершился 13-й тур чемпионата страны среди команд высшей лиги.

Программу тура закрывал поединок в Борисове, где сошлись первая и вторая на данный момент команды БАТЭ и «Шахтер». Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.

Гости отыгрались, забив очень спорный мяч. В стане борисовчан уверены, что за мгновение до гола было нарушение. Так ли это на самом деле — решит департамент по судейству АБФФ.

Вот результаты остальных матчей:

  • «Рух» — «Витебск» — 0:1;
  • «Энергетик-БГУ» — «Белшина» — 0:1;
  • «Динамо» (Мн» — «Славия» — 1:0;
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Бр) — 0:2;
  • «Неман» — «Смолевичи» — 2:0;
  • «Городея» — «Слуцк» — 3:0;
  • «Минск» — «Ислочь» — 0:1.

Турнирная таблица выглядит теперь так:

  1. БАТЭ — 27 очков (после 13 матчей);
  2. Шахтер — 25 (13);
  3. Динамо (Бр) — 22 (13);
  4. Торпедо-БелАЗ — 22 (13);
  5. Энергетик-БГУ — 22 (13);
  6. Неман — 20 (12);
  7. Динамо (Мн) — 19 (13);
  8. Ислочь — 13 (19);
  9. Витебск — 18 (13);
  10. Слуцк — 18 (13);
  11. Городея — 15 (13);
  12. Славия — 15 (13);
  13. Рух — 15 (13);
  14. Минск — 13 (11);
  15. Смолевичи — 7 (12);
  16. Белшина — 6 (13).

Следующтий тур запланирован на 19-21 июня.
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Тэги: футбол-Беларусь

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