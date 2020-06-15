Матч БАТЭ — «Шахтер» завершился скандалом
Статусным для белорусского футбола поединком завершился 13-й тур чемпионата страны среди команд высшей лиги.
Программу тура закрывал поединок в Борисове, где сошлись первая и вторая на данный момент команды БАТЭ и «Шахтер». Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.
Гости отыгрались, забив очень спорный мяч. В стане борисовчан уверены, что за мгновение до гола было нарушение. Так ли это на самом деле — решит департамент по судейству АБФФ.
Вот результаты остальных матчей:
- «Рух» — «Витебск» — 0:1;
- «Энергетик-БГУ» — «Белшина» — 0:1;
- «Динамо» (Мн» — «Славия» — 1:0;
- «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Бр) — 0:2;
- «Неман» — «Смолевичи» — 2:0;
- «Городея» — «Слуцк» — 3:0;
- «Минск» — «Ислочь» — 0:1.
Турнирная таблица выглядит теперь так:
- БАТЭ — 27 очков (после 13 матчей);
- Шахтер — 25 (13);
- Динамо (Бр) — 22 (13);
- Торпедо-БелАЗ — 22 (13);
- Энергетик-БГУ — 22 (13);
- Неман — 20 (12);
- Динамо (Мн) — 19 (13);
- Ислочь — 13 (19);
- Витебск — 18 (13);
- Слуцк — 18 (13);
- Городея — 15 (13);
- Славия — 15 (13);
- Рух — 15 (13);
- Минск — 13 (11);
- Смолевичи — 7 (12);
- Белшина — 6 (13).
Следующтий тур запланирован на 19-21 июня.