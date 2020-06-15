Матч БАТЭ — «Шахтер» завершился скандалом

Статусным для белорусского футбола поединком завершился 13-й тур чемпионата страны среди команд высшей лиги.

Программу тура закрывал поединок в Борисове, где сошлись первая и вторая на данный момент команды БАТЭ и «Шахтер». Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.

Гости отыгрались, забив очень спорный мяч. В стане борисовчан уверены, что за мгновение до гола было нарушение. Так ли это на самом деле — решит департамент по судейству АБФФ.

Вот результаты остальных матчей:

«Рух» — «Витебск» — 0:1;

«Энергетик-БГУ» — «Белшина» — 0:1;

«Динамо» (Мн» — «Славия» — 1:0;

«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Бр) — 0:2;

«Неман» — «Смолевичи» — 2:0;

«Городея» — «Слуцк» — 3:0;

«Минск» — «Ислочь» — 0:1.

Турнирная таблица выглядит теперь так:

БАТЭ — 27 очков (после 13 матчей); Шахтер — 25 (13); Динамо (Бр) — 22 (13); Торпедо-БелАЗ — 22 (13); Энергетик-БГУ — 22 (13); Неман — 20 (12); Динамо (Мн) — 19 (13); Ислочь — 13 (19); Витебск — 18 (13); Слуцк — 18 (13); Городея — 15 (13); Славия — 15 (13); Рух — 15 (13); Минск — 13 (11); Смолевичи — 7 (12); Белшина — 6 (13).

Следующтий тур запланирован на 19-21 июня.