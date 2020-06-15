В Беларусь пришло ненастье — ожидаются грозы и сильные дожди

В первый рабочий день новой недели погоду в республике будут определять малоподвижные фронтальные разделы и неустойчивая влажная воздушная масса.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Дожди ожидаются в многих районах (местами прогремят грозы и пройдут ливни).

Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый.

Столбик термометра в регионах днем покажет следующие значения: