В Беларусь пришло ненастье — ожидаются грозы и сильные дожди

/ Общество
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В первый рабочий день новой недели погоду в республике будут определять малоподвижные фронтальные разделы и неустойчивая влажная воздушная масса.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Дожди ожидаются в многих районах (местами прогремят грозы и пройдут ливни).

Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый.

Столбик термометра в регионах днем покажет следующие значения:

  • Брест +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск +24..+26°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Гомель +27..+29°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Гродно +19..+21°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Могилев +25..+27°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Минск +22..+24°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза).
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Тэги: погода

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