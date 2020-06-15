В Беларусь пришло ненастье — ожидаются грозы и сильные дожди
В первый рабочий день новой недели погоду в республике будут определять малоподвижные фронтальные разделы и неустойчивая влажная воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Дожди ожидаются в многих районах (местами прогремят грозы и пройдут ливни).
Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый.
Столбик термометра в регионах днем покажет следующие значения:
- Брест +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%);
- Витебск +24..+26°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
- Гомель +27..+29°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Гродно +19..+21°C (вероятность осадков 5-10%);
- Могилев +25..+27°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
- Минск +22..+24°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза).