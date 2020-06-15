Адвокат: Ефремов — не убийца, нельзя из этого грязный пиар делать

Адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии своего подзащитного.

Фото с сайта mk.ru

По его словам, условия домашнего ареста актер не нарушает. Семья проживает в многокомнатной квартире, и к его жене и детям могут приходить все, кто пожелает.

«Он восстанавливается… — сказал адвокат 5-tv.ru . — Ефремов — не убийца. Я за рулем езжу, и вы ездите, такое может с каждым случиться. Надо с совестью выйти из положения».

Пашаев подчеркнул, что пьянство за рулем — это недопустимо, и он не оправдывает Ефремова за это.

Но, в тоже время, считает он, что «нельзя из этого грязный пиар делать»: «Я думаю, скоро вы все узнаете. Никто не пытается с кем-то договариваться. Что предусматривает закон, то и будет».

Ранее сообщалось, что известный российский адвокат Александр Добровинский заявлял, что брат погибшего Валерий Захаров считает извинения Ефремова запоздалыми и не примет от него денег.

Смертельное ДТП в нетрезвом виде актер совершил в центре Москвы 8 июня. В настоящее время он находится под домашним арестом. В России неоднозначное отношение к произошедшему: некоторые, как Владимир Жириновский жаждят «крови», а некоторые предлагают из-за таланта актера отнестись более гуманно.