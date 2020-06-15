Число заболевших COVID-19 приближается к 8 миллионам

Число заразившихся коронавирусной инфекцией, вызывающей заболевание COVID-19, продолжает расти и приближается к 8 миллионам.

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 15 июня зарегистрировано 7 914 188 случаев. Пятерка стран, где ситуация наиболее напряженная, выглядит так:

США — 2 094 069; Бразилия — 867 624; Россия — 528 267; Индия — 332 424; Великобритания — 297 342.

Недуг унес уже 433 458 жизней. «Лидерами» являются:

США — 115 732; Бразилия — 43 332; Великобритания — 41 783; Италия — 34 345; Франция — 29 410.

По данным Минздрава, на 14 июня количество подтвержденных в Беларуси случаев COVID-19 достигло 53.973, скончалось 308 человек. За последние сутки умерло еще пять человек, а общее количество случаев COVID-19 увеличилось на 732, или на 1,4%. Выздоровели и выписаны из больниц 30.103 пациента, в том числе за последние сутки — 922.

В Минздраве не исключают второй волны заболеваемости COVID-19, заявила заместитель министра — главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова.