Число заболевших COVID-19 приближается к 8 миллионам

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Число заразившихся коронавирусной инфекцией, вызывающей заболевание COVID-19, продолжает расти и приближается к 8 миллионам.

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 15 июня зарегистрировано 7 914 188 случаев. Пятерка стран, где ситуация наиболее напряженная, выглядит так:

  1. США — 2 094 069;
  2. Бразилия — 867 624;
  3. Россия — 528 267;
  4. Индия — 332 424;
  5. Великобритания — 297 342.

Недуг унес уже 433 458 жизней. «Лидерами» являются:

  1. США — 115 732;
  2. Бразилия — 43 332;
  3. Великобритания — 41 783;
  4. Италия — 34 345;
  5. Франция — 29 410.

По данным Минздрава, на 14 июня количество подтвержденных в Беларуси случаев COVID-19 достигло 53.973, скончалось 308 человек. За последние сутки умерло еще пять человек, а общее количество случаев COVID-19 увеличилось на 732, или на 1,4%. Выздоровели и выписаны из больниц 30.103 пациента, в том числе за последние сутки — 922.

В Минздраве не исключают второй волны заболеваемости COVID-19, заявила заместитель министра — главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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