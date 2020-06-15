Нацбанк ввел временную администрацию по управлению «Белгазпромбанком»

Решением правления Национального банка с 15 июня в «Белгазпромбанке» введена временная администрация по управлению банком.

Как сообщает регулятор, сделано это «в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов», а также «недопущения ухудшения его финансового состояния».

Руководителем временной администрации назначена экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова.

«Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены», .

С учетом принятого Правлением Национального банка решения будет обеспечено устойчивое функционирование ОАО «Белгазпромбанк», — подчеркнули в главном банке страны.

Ранее сообщалось, что бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико баллотируется в президенты. 11 июня в головном офисе банка в Минске прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.

Председатель КГК Иван Тертель сообщил, что при расследовании дел, связанных с «Белгазпромбанком», задержаны 15 человек — «это топ-менеджеры "Белгазпромбанка" из числа руководителей первого звена и различного уровня», а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах.

Утром 12 июня в белорусских банковских кругах начала курсировать информация, что временным председателем правления «Белгазпромбанка» может стать Надежда Ермакова.

Главные акционеры банка — «Газпромбанк» и «Газпром» — заявили о незаконности назначения нового руководства своей «дочки».

11 июня, комментируя обыски в «Белгазпромбанке», претендент в кандидаты в президенты Виктор Бабарико заявил, что происходящее — это «давление на меня, формирование комплекса вины за людей, которые поверили и пошли. Мне не очень приятно это чувство, я скажу вам честно. Но я к нему готовился».

Во время традиционного пятничного стрима вечером 12 июня он заявил, что очень надеется на «абсолютно законное разбирательство».